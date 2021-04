RÉGIONALES : Les Radicaux de Gauche rejoignent «Le Temps des Cerises»

Communiqué des Radicaux de Gauche du jeudi 22 avril 2021 :



Les Radicaux de Gauche - LRDG, parti co-fondé par Virginie Rozière et Stéphane Saint-André, rejoint ainsi 8 formations de gauche. Ces neuf formations sont actuellement réunies avec la conviction de pouvoir apporter des réponses communes aux enjeux de notre région, et d’engager une réflexion pour apporter des solutions durables aux crises écologiques, économiques, sociales et sanitaires que nous traversons actuellement.



Marion Bonaïti représente les Radicaux de Gauche - LRDG sur la seule liste proposant un rassemblement des forces de gauche pour les régionales en Bourgogne France Comté : « Le Temps des cerises ».



« L’écoute des habitants de Bourgogne- Franche-Comté, l’échange constructif et respectueux sont les fondements de notre engagement. » assure la candidate sur la liste « Le temps des cerises ».

« Nous avons voulu former une équipe ancrée dans notre territoire ayant le souci de répondre à des besoins réels actuels ou en devenir ; une équipe soucieuse de l’accès de tous aux services publics. La parité, l’égalité et la laïcité sont des valeurs primordiales de notre engagement. » précise Marion Bonaïti.



La liste « le temps des cerises » emmenée par Bastien Faudot porte des propositions Sociales, Démocratiques et écologiques, prémices d’une victoire finale des forces de gauche unies et solidaires, retrouvez l'ensemble de ses propositions sur la page facebook : https://www.facebook.com/letempsdescerises2021