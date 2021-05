Retour en images sur le concert de Rosa Combo sur le parvis de l'Espace des Arts

Samedi après-midi, le collectif «Occupons Chalon» donnait rendez-vous sur le parvis de l'Espace des Arts pour le concert de Rosa Combo, Retour en images avec Info Chalon.

Si vous passiez à 15 heures devant le Parvis de l'Espace des Arts, impossible d'échapper au répertoire traditionnel de Rosa Combo pour un concert organisé par «Occupons Chalon».



Le groupe se compose de Catherine Faure (chant, violon, accordéon), Jean Pierre Sarzier (clarinette) et Jacques Tribuiani (cistre, chant).



Ces derniers invitaient le public Chalonnais à taper du pied ou peut être fredonner avec eux dans un voyage en mots et en musiques original issu tant de leur imagination que du répertoire traditionnel.

Pari réussi pour le groupe qui s'inscrit dans le mouvement Occupons Chalon 71 et Occupons Partout, avec comme revendication première, le retrait de la réforme de l'Assurance chômage applicable au 1er juillet «et tellement injuste», le public a répondu présent pour cette petite aventure à vivre à plusieurs et pour un son chaleureux, puissant et émouvant.



«C'était bon de rejouer avec des vrais gens à l'écoute! Du bonheur à l'intérieur des corps!», dira à ce propos la chanteuse sur la page Facebook de Rosa Combo.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati