Un givrotin de plus sur l'édition 2022 du 4L Trophy !

Le givrotin Amaury Delaney vient de s'inscrire à ce rallye, avec un « Copain de Promo » vésulien. Il devrait y retrouver Myléva Moni et Clara Zelenkauskis, deux étudiantes givrotines qui n'ont pu participer à l'édition 2021, annulée à cause de la COVID 19.

Amaury Delaney (à droite sur la photo) et le vésulien Florian Baud ont décidé mi avril de participer à la 25ème édition du 4L Trophy, la plus grande course d’orientation, façon Paris-Dakar, qui est exclusivement réservée aux étudiants, âgés de 18 à 28 ans.

Au programme de ce raid, qui se déroulera du 17 au 27 février 2022: trois pays traversés en 4L (France, Espagne et Maroc), onze jours en immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara, et une étape marathon de 48 heures en autonomie, avant l'arrivée à Marrakech.

Les motivations de ces deux étudiants sont multiples, à commencer par une expérience humaine unique, qu'ils ont commencée à vivre au travers de la recherche de financements.

Une épreuve exigeante et de longue haleine, qu'il leur faut absolument réussir pour pouvoir payer les frais d'inscription et de transport, acheter et équiper une Renault 4L, qu'ils n'ont au passage pas encore trouvée …

Les deux amis s'attendent aussi à vivre des moments inoubliables lors du raid, avec des galères et de belles rencontres.

Le côté humanitaire a aussi eu son importance dans leur décision. Avec entre autres, la collecte de fournitures scolaires, qui seront remises à l'association « Les enfants du désert », dont l'objectif est de favoriser l’accès à l’éducation de tous les enfants marocains.

Enfin, ils pensent que la conduite de ce projet complétera utilement leur formation, en leur permettant d'aborder concrètement le démarchage de partenaires, la gestion d'un budget et la réalisation de formalités administratives, comme la création d'une association...

Amaury et Florian se sont rencontrés en septembre 2020, à l'ECM (Ecole de Commerce et Management) de Besançon, où il préparent une Licence 3 Commerce Vente Marketing du CNAM (Centre National des Arts et Métiers).

Ils sont tous les deux amateurs de sports avec une passion commune, le moto-cross. Ils ont aussi la particularité d'être très entreprenants et en recherche permanente d'innovations

C'est dans ce contexte qu'ils ont souhaité créer l'association MOTI'VIE, qui leur servira certes à collecter des fonds pour le 4L Trophy, mais pas que...

MOTI'VIE est en effet le nom d'une application, qu'ils souhaitent développer prochainement. Elle regroupera des messages vocaux de motivation, adaptés à des moments de la vie quotidienne (se lever, faire du sport, aller à un entretien d'embauches,...).

Et pour les deux complices, « l'esprit de cette application est le même que le 4L Trophy, à savoir volonté, motivation, dépassement de soi... »

Depuis mi avril, les deux amis se sont lancés dans la recherche de partenaires, avec déjà quelques réponses positives. Mais ils ne vont pas s'arrêter là !

Ils vont bien sûr poursuivre leur démarchage, puis vont engager prochainement plusieurs actions, dont une tombola géante, une collecte de fonds dans l'ancien établissement scolaire de Florian...

Ils viennent aussi de lancer un cagnotte Leetchi et ont encore plein d'idées en tête....

Pour les aider ou en savoir plus sur ce projet :

Téléphone : Amaury Delaney au 07 68 97 27 41

Mail : [email protected]

Facebook et Linkedin : MOTI' VIE

Instagram : moti.vie

Cagnotte Leetchi : Cagnotte : 4L Trophy 2022 - Amaury Delaney et Florian Baud - Leetchi.com