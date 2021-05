Un nouveau directeur en Bourgogne-Franche Comté pour Harmonie Mutuelle

Afin d’être au plus proche des territoires, Harmonie Mutuelle revoit l’ensemble de son organisation territoriale et managériale avec la création de 12 régions opérationnelles. Celles-ci s’appuieront sur 3 Directions exécutives territoriales : Porte d’Europe, Grand Ouest et Grand Sud. Pour piloter la région Bourgogne-Franche-Comté, Harmonie Mutuelle annonce la nomination d’Olivier Chevrier en tant que Directeur Régional Bourgogne-Franche-Comté.