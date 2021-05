Marché au GAEC du Grand Coppis : les prémices d’un retour possible à l’évènementiel à Châtenoy-le-Royal

Le grand marché de printemps à la ferme c’est samedi 22 mai 2021 de 9h00 à 19h00, il ouvrira, il faut l’espérer, la voie à beaucoup d’autres évènements sur la commune.

Après le marché des producteurs du GAEC Elevage Galoche début mars, les semaines de privations et enfin l’allègement à compter du 19 mai 2021 d’un certain nombre de restrictions, les habitants(es) de Châtenoy et de la région chalonnaise vont pouvoir profiter d’un véritable bol d’air avec le grand marché de printemps à la ferme du GAEC du Grand Coppis et ses 27 producteurs dont certains n’ont pratiquement pas travaillé pour les raisons sanitaires que nous connaissons et la suppression de l’évènementiel.

Gaëlle, miss France agri junior 2021, sera présente ce samedi et vous attend au grand marché de printemps. Gaëlle est en terminale Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole au Lycée de Fontaines et en stage depuis le 15 juillet 2020 au GAEC du Grand Coppis.

C.Cléaux