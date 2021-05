La réouverture du dojo aura bien lieu ce mercredi 19 mai à Givry

Les modalités d'accueil.

Pour les mineurs, dans un premier temps, avec pratique avec contact en intérieur.

Puis le 9 juin pour les majeurs, avec reprise sans contact.

Judokas, Parents, c’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons ce mercredi au dojo dès 13h30 pour les plus petits, 14h45 pour l’école 1, et 16h00 pour l’école 2.

Nous poursuivrons le jeudi 20 avec les plus grands à 18h30.

La saison s’achèvera exceptionnellement le 30 juin 2021.

Retrouvez vos kimonos, préparer vos claquettes et vos bouteilles d’eau car nous allons transpirer en cette fin de saison…

Comme nous le faisions avant la coupure COVID, nous respecterons les mesures sanitaires édictées. Pas de pieds nus en dehors des tatamis, chaque enfant devra avoir sa propre bouteille d’eau, pose toilette à éviter dans la mesure du possible, etc … Les professeurs et eux seuls, porterons le masque.

TOUS AU DOJO MERCREDI 19 MAI…