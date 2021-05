Cinéma, terrasses, boutiques… Ce qu’il est possible de faire ou pas à partir d’aujourd’hui

Première étape de cette nouvelle phase de levée des restrictions sanitaires... avant celle du 9 juin.

C'est sans doute l'une des étapes la plus attendue par un grand nombre de professionnels même si la météo vient jouer la trouble-fête. En attendant, ce 19 mai lance un certain nombre de modifications en terme d'autorisations.

Concrèrement, brasseries, restaurants et autres cafés sont autorisés à ouvrir leurs terrasses exclusivement, tout en respectant des jauges en terme d'accueil et un nombre maximal de 6 personnes autour d'une table, ainsi que l'obligation d'être assis.

Les commerces dits "non-essentiels" rouvrent aussi leurs portes alors qu'ils étaient fermés depuis début avril en Saône et Loire, mais avec une jauge de 8 m2 par client. C'est dire que dans un certain nombre de commerces, vous risquez de vous sentir seul. Pour autant et fort heureusement, une tolérance est accordée pour deux adultes issus du même foyer ou pour des personnes nécessitant un accompagnement.

Côté cinéma et musée, même sanction avec la règle d'un siège sur trois occupé et un plafond maximal de 800 spectateurs. Un jauge qui évoluera également à compter du 9 juin. Pour les musées, la jauge des 8m2 s'applique également.

Pour vos mariages, là-aussi les choses évoluent, les salles des fêtes sont autorisées à ouvrir à compter de ce jour, mais seulement à raison de 35 % de la capacité de la salle, intérieur et extérieur cumulés. Les repas assis sont pour le moment toujours interdits. A l'extérieur, vous pouvez servir des tables avec 6 personnes maximum. Dans les églises, aucun changement particulier n'est à préciser avec toujours un rang sur deux ainsi que deux sièges vides entre chaque personne. En mairie, c'est une chaise sur trois.

Côté sports, les enceintes sportives rouvrent mais avec des jauges limitées à 800 persinnes en intérieur et 1000 à l'extérieur. Les établissements sportifs sont autorisés à ouvrir mais uniquement pour les pratiquants prioritaires comme les mineurs ou des activités extrascolaires.

Pour l'Espace Nautique, les adultes devront attendre encore jusqu'au 9 juin, date de la réouverture des salles de sport.

Laurent Guillaumé