Bison Futé annonce encore un gros week-end en perspectives sur les routes avec la Pentecôte

Le week-end de la Pentecôte offre aux usagers la possibilité d’un week-end prolongé et devrait, par conséquent, connaître de très nombreux déplacements de loisirs.

La destination choisie n’est pas très éloignée du domicile (courte ou moyenne distance). La fréquentation des zones côtières sera très importante si la météo est favorable. Les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin des journées colorées mais aussi le dimanche pour des excursions journalières.

Les départs du week-end se répartiront entre le vendredi après-midi et le samedi matin.

Vendredi 21 mai, les difficultés devraient débuter dès le début de l’après-midi et devraient être particulièrement importante en Île-de-France, dans la vallée du Rhône et aux abords des grandes agglomérations, notamment Bordeaux et Toulouse.

Samedi 22 mai, le trafic sera dense dans la matinée et jusqu’au milieu de l’après-midi.

Lundi 24 mai, les retours sont prévus majoritairement l’après-midi. L’autoroute A13, la vallée du Rhône et l’Île-de-France devraient concentrer la majorité des encombrements.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 21 mai est classé ORANGEau niveau national et ROUGEen Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi 22 mai est classé ORANGEau niveau national et ROUGEen Île-de-France.

Dimanche 23 mai est classé VERTau niveau national.

Lundi 24 mai est classé VERTau niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 21 mai est classé VERTau niveau national.

Samedi 22 mai est classé VERTau niveau national.

Dimanche 23 mai est classé VERTau niveau national.

Lundi 24 mai est classé ORANGEau niveau national et ROUGEen Île-de-France.

CONSEILS de conduite

Dans le sens des DEPARTS

Vendredi 21 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 13h à 21h ;

- évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 15h à 21h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 21h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 15h à 21h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 20h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 16h à 21h.

Samedi 22 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 15h ;

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 9h à 17h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 18h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 8h à 17h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 12h.

Dans le sens des RETOURS

Lundi 24 mai

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 14h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 17h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 16h à 20h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 13h à 19h.