Elodie et Sébastien Mathys irriguent le Chalonnais de leurs savoureuses pâtisseries

Partis de l'Avenue de Paris à Chalon sur Saône, ils ont pris place à Virey le Grand et désormais à Sassenay... et c'est pour notre plaisir ! Les pâtisseries Mathys ont de quoi ravir vos papilles ! Avis aux gourmands.

A 33 et 36 ans, Elodie et Sébastien Mathys n'en finissent plus de s'étendre sur le Chalonnais. Ils accumulent déjà trois boulangeries-pâtisseries sur l'agglomération. Implantés historiquement Avenue de Paris à Chalon sur Saône depuis huit ans, c'est une opportunité qui les poussent à s'installer il y a un peu plus d'un an à Virey le Grand, avant de pousser en décembre dernier à Sassenay. Et d'autres projets chalonnais les attendent.. et à vrai dire, on comprend aisément la raison.

Il suffit de plonger vos papilles dans leurs éclairs savoureuses et vous ne pourrez vous en soustraire. Imaginez un peu, des éclairs avec près d'une quinzaine de parfums dont la subtilité se réveille à chaque bouchée. Pour nous, fruits de la passion ou citron, mais encore framboise sont à coups sûrs, un feu d'artifice de plaisir en bouche ! On prend les paris !

La raison du succès, c'est bien sûr le côté pâtissier de Sébastien Mathys formé au CIFA de Lons le Saunier avant de venir goûter au plaisir Saône et Loirien et de s'installer durablement sur le Chalonnais. La réussite c'est aussi une solide équipe, constituée d'Estelle et Annie à Chalon sur Saône, de Lydie et Margot à Sassenay et Margot ainsi que Manon le dimanche en renfort à Virey le Grand, sans oublier dans l'arrière-boutique nos jeunes issus du CIFA Jean Lameloise de Mercurey. Au fil des ans, la production Mathys a su conquérir aussi un certain nombre de lieux chalonnais, à l'image des cliniques Sainte Marie à Chalon sur Saône, clinique du Chalonnais à Châtenoy le Royal mais aussi des établissements scolaires bien connus.

Le jeune couple envisage prochainement une rénovation complète de la boulangerie chalonnaise qui a fait leur succès. Aujourd'hui, l'équipe entend s'étoffer et recherche des ouvriers pâtissiers en CDI à temps plein à Virey le Grand, endroit du laboratoire de production.

Tout récemment, c'est la Pavlova qui a fait son apparition dans les rayons...et franchement le port du masque devrait avoir du mal à masquer la salive ! Sans oublier les tropéziennes et autres spécialités du genre... Bref, une invitation au voyage en perspective ! Avis aux gourmands !

Laurent Guillaumé