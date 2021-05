CORONAVIRUS - Quels lieux seront concernés par le pass sanitaire ?

A compter du 9 juin, le pass sanitaire a pour objectif d’attester qu’une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu’elle a passé un test PCR ou antigénique rapide négatif, ou encore qu’elle est immunisée après avoir contracté la maladie. Un pass qui devient finalement le fameux passeport dont le gouvernement refusait toute instauration.

La présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux chapiteaux, théâtres, salles de spectacle, de conférence, salons et foires d’exposition, stades, établissements de plein air et sportifs couverts, grands casinos, festivals assis ou debout de plein air, compétitions sportives de plein air en extérieur, croisières et bateaux avec hébergement ainsi que d’autres événements lorsqu’ils sont spécifiquement localisés comme les bals organisés par les collectivités.

En revanche, ce sésame ne sera pas nécessaire pour se rendre dans les grands magasins, les lieux d’enseignements et espaces de travail, les services publics, les musées, les cinémas, les bibliothèques, les parcs d’attractions, les grands marchés, les zoos, les lieux de culte, les hôtels, les campings et les établissements thermaux.

Chacun aura bien compris qu'au fil du temps, le pass sanitaire va s'installer comme la norme malgré toute la pédagogie mise en place par le gouvernement pour expliquer qu'il n'y avait aucune volonté de passer au stade de l'obligation.

Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique a donné quelques éléments complémentaires précisant que que "toute personnes qui se verrait imposer la présentation de son pass à l'entrée d'un musée, de commerces, des restaurants et même d'une entreprise pourrait porter plainte parce que c'est interdit et puni par la loi". C'est dire la zone de flou qui s'annonce.

Concrètement, le pass sanitaire se traduit par un QR Code et qui sera à présenter partout où on vous le demande. A l'échelle européenne, le "passeport" et non "pass" (même principe finalement !) entrera en vigueur à compter du 26 juin. Sachez que si vous avez l'ambition de voyager sous peu... prenez les devants si vous voulez être tranquille.

L.G