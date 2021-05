La Poste, c’est personne ! Voilà le résumé de ce qui m’est arrivé…

Un fidèle lecteur d'info-chalon a souhaité partager son expérience.

Le 16 avril, j’achète un Colissimo international XL, pour 69 €.

Je mets dedans 100 € de marchandise, décrite en détail comme demandé et je remplis le bordereau de déclaration pour la douane. Je le dépose dans un bureau de poste de Chalon sur Saône.

Le suivi de colis m’indique le 19 avril qu’il va être remis à un transporteur. Ceci signifie qu’il est arrivé à Roissy. Comme de très nombreux jours plus tard, le suivi de colis me donne toujours la même information et que manifestement le colis n’a pas bougé, j’appelle le 3631.



A ce numéro, où une boite vocale vous dit que c’est le service client de La Poste, impossible d’avoir en ligne qui que ce soit : « Veuillez indiquer le numéro de votre colis ». Comme ce numéro comporte aussi des lettres, il me faut donner une à une les lettres puis les chiffres, ce que le robot ne comprend pas tout de suite. Il faut donc s’y reprendre à plusieurs fois. Réponse du robot : colis inconnu.

Je retourne sur le site internet de La Poste pour déposer une réclamation. Deux semaines après l’avoir fait, rien. Pas de réponse, même pas un accusé de réception de mon courrier. Et aujourd’hui d’ailleurs, presque un moi plus tard, toujours rien.

Je retourne au bureau où j’avais déposé mon colis. Une guichetière aimable et très disponible fait une recherche… en vain. Elle me conseille de refaire une réclamation, ce que je fais. Le formulaire est assez long à remplir parce qu’il faut indiquer outre ses coordonnées personnelles, l’adresse du destinataire, le contenu détaillé du colis… J’appuie sur la touche « envoi ». Pas de chance ! Le formulaire est en panne. Il faut renouveler ma demande, ce que j’ai fiat trois fois avec toujours le même succès.

Nous voici le 17 mai, plus d’un mois après le dépôt de mon colis à La Poste et je ne sais toujours pas ce qu’il en est. Je téléphone à la personne qui est mon interlocuteur à La Poste dans le cadre de mon activité professionnelle. « Je vous rappelle », dit-il. Une semaine plus tard, pas d’appel de sa part.

Je me résous donc à envoyer ma réclamation par la voie postale. On peut envoyer une lettre recommandée par Internet, ce que je fais souvent dans ce cas. Voici l’adresse du service consommateurs de La Poste : 99999 La Poste. Et bien, le site Internet de La Poste ne connaît pas cette adresse et refuse donc de prendre en charge le courrier.

Je viens d’envoyer une lettre affranchie normalement qui contient ma réclamation, telle une bouteille à la mer. J’attends.