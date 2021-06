Robert Llorca nommé directeur de l’Ecole Média Art de Chalon 

A compter de ce 1er juin Robert Llorca est le nouveau directeur de l’Ecole Média Art de Chalon. Sa nomination a été rendue officielle ce lundi par Sébastien Martin, président du Grand Chalon.

L’annonce a été officialisée par Sébastien Martin, président du Grand Chalon, au cours d’un point presse tenu lundi dans les locaux de l’Ecole Média Art (EMA) de Chalon. Robert Llorca est le nouveau directeur de l’établissement artistique. Il prend ses fonctions ce 1er juin et remplace Céline Rousseau. Il conserve la direction du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Chalon qu’il exerce depuis 2008.

L’EMA de Chalon est une école d’art, de type régie autonome personnalisée, gérée par le Grand Chalon. Renommée tant en France qu’à l’étranger, elle dispense un enseignement artistique pour les amateurs dans le cadre des ateliers PRAXIS et un enseignement supérieur avec l’obtention soit d’un diplôme de niveau bac +3, soit d’un diplôme de niveau bac +5. L’EMA de Chalon accueille quelque 400 élèves, dont 70 étudiants.

« Nous avons pensé qu’il serait bien d’avoir un établissement d’enseignement artistique à l’image du Conservatoire » a indiqué le président Martin, lequel a précisé que la nomination de Robert Llorca à la tête de l’EMA de Chalon entrait dans le cadre d’un projet de rapprochement avec le CRR du Grand Chalon et l’Espace des Arts de Chalon. Et pour faciliter ce projet l’EMA de Chalon devrait s’implanter sur une partie de l’ancien site EDF-GDF, situé avenue Victor Hugo, le début du chantier était prévu à l’horizon 2025.

Une collaboration qui existe déjà entre le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et l’Espace des Arts de Chalon, puisqu’une vingtaine de spectacles communs était inscrite au programme de la saison qui s’achève. « Ce rapprochement va rendre possible la polyvalence des artistes que l’on forme. Dans 15 ou 20 ans on ne sait pas quels seront les rêves des gens » a souligné Robert Llorca.

Gabriel-Henri THEULOT