Reprise du rugby réussie pour l’équipe des Coquelicots Chalonnais

Les filles de Marie-Céline Bernard retrouvent leur sport préféré et renouent avec le goût de la victoire !

Après 7 mois d'arrêt total l’équipe féminine des Coquelicots chalonnais a renoué avec l’esprit de compétition à l’occasion de parties organisées avec du jeu à 5 à toucher.

C’est d’ailleurs la Ligue Bourgogne/Franche Comté qui organise d'abord des tournois en jeu à 5 à toucher avant de revenir au rugby avec contacts dans quelques semaines.

Samedi, le RFCC a reçu les juniors de Genlis et du Creusot/Montceau à Léo Lagrange. Sur une excellente pelouse avec le soleil et dans une bonne ambiance, les équipes ont montré qu'elles avaient gardé de l'envie et de l'enthousiasme pour jouer.

Classement : 1er) Chalon1- 12 pts 2e) Chalon2- 6 pts 3e) Genlis 5 pts 4e) Le Creusot/Montceau 4 pts

J.P.B