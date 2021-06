La première programmation estivale du Parc Eugène Freyssinet du 9 juin au 17 juillet 2021 « Freyssinet Urban Vibes » est annoncée

Ce matin en présence des représentants des Comités départementaux de tennis et de basket, de Dominique Melin, vice-présidente en charge des sports et de Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy , Sébastien Martin a présenté le programme des animations de l’été au Parc Eugène Freyssinet. Ce parc aménagé par le Grand Chalon et ouvert depuis septembre 2020 remporte un vrai succès.

Sébastien Martin, rappelle que «Le Grand Chalon a fait le choix de proposer au sein de ce parc des activités qui ciblent un public qui apprécie la pratique libre du sport . Ces terrains ont été aménagés en concertation avec les fédérations afin de proposer des sports non pratiqués sur notre territoire et qui attire un nouveau public. Le Padel compte 50 réservations par semaine et le basket 3X3 remporte un vive succès, une appli Instagram a même été créée par les jeunes basketteurs « chalongothegame »

Rendez-vous samedi et dimanche pour le 1er tournoi officiel départemental de padel homologué par la Fédération Française de Tennis qui aura lieu samedi 12 juin et dimanche 13 juin et un tournoi de basket 3/3, les 3 et 4 juillet. En complément des animations plus ludiques / DJ, battle de Hip Hop, foot freestyle, parkour, double dutch.