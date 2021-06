Avec DJ Liam NRD, la relève est assurée!

Bercé par la musique et le monde du spectacle, Liam s'initie dès son plus jeune âge à la batterie et au saxophone. Élève au Conservatoire du Grand Chalon, il se forme à la musique électronique depuis 2 ans sous la houlette du DJ Mahdi Metlaïne. Aujourd'hui âgé de 14 ans, celui qui porte comme nom d'artiste DJ Liam NRD sort sa première Mixtape 100 % hip-hop. Info Chalon est allé à la rencontre de cette étoile montante de la scène Chalonnaise.