Journée de grève et de mobilisation dans les secteurs de la santé

du social et du médico-social.

Communiqué de presse

Dans le cadre de la Journée Nationale d’Action du 15 juin 2021, l’USD CGT Santé et Action Sociale 71 appelle toutes les professions, tous les services du secteur sanitaire, social et du médico-social à se mettre en grève et à manifester. En effet, ce n’est pas à Matignon ou dans les salons du ministère que les salariés obtiennent gain de cause de leurs revendications mais lors des mobilisations quand ils mettent la pression.

Administratifs, ASH, Préparateurs en pharmacie, ARM, IBODE, Techniciens de laboratoire, Infirmiers de catégorie B, IADE, Aides-Soignants, Sages-Femmes, Diététiciennes, services des Urgences, des Réanimations, des EHPAD, Ouvriers, Cadres … venez-vous faire entendre

Un appel à la grève et à manifester est lancé pour tous les salariés dans les associations, La Sauvegarde 71, AMEC, Papillons Blancs, le Prado, le Pont, ADFAAH, les PEP71… la Croix Rouge Française, les Ehpad privés de Korian, Domusvi et publics … dans toute la fonction publique hospitalière et tous les établissements sanitaires du privé.

Une entrevue est demandée avec le Conseil Départemental 71 et la Délégation Territoriale de l’ARS à l’issue de la manifestation.