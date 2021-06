C'est le public qui choisit !

Vous rêviez d'un spectacle sur mesure ? La Cie Flex Impact l'a fait ! Avant la représentation, le public a été invité à choisir les musiques du spectacle et les danseurs-interprètes qui danseront dessus. Le photoreportage d' Info Chalon...

La Compagnie chalonnaise créée en 2008 a frappé fort samedi après-midi dans le cadre des événements organisés autour des cultures urbaines et de l'inauguration 'd'Espace de Rue' en laissant au public le soin de composer le spectacle intitulé Sept à vous.

Le fondateur de Flex Impact, Florian Chalumeau, directeur artistique et chorégraphe a mis l'ambiance et les danseurs Franck, Tristan, Cheick et Guillaume ont fait le reste pour le plus grand bonheur des spectateurs présents dans la Rotonde de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Ils ont ainsi dansé sur La foule d'Edith Piaf, Bohemian Rhapsody du groupe Queen, Iron de Woodkid, Pain it, black The Rolling Stones et pour finir sur la Serenade no. 13 de Wolfgang Amadeus Mozart. Lors de cet après-midi Focus 'Espace de Rue', c'est un extrait d'une trentaine de minutes qui a été présenté, pour la toute première fois, alors que le spectacle dure, quant à lui, une cinquantaine de minutes.

Flex Impact, c'est aussi une école ...