AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul ALLARD

RULLY



Emilie, son épouse ;

ses enfants et petits-enfants ;

ses gendres, ses sœurs et beaux-frères ;

neveux et nièces ; sa belle-famille ainsi que ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul ALLARD



survenu le 16 juin 2021,

à l'âge de 64 ans.

Ses obsèques se dérouleront mardi 22 juin 2021,

à 10h00, en l'église de Rully.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle au souvenir la mémoire de

Colette et André