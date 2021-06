L’abri à lire du Pont Paron rénové par Gallane Decerle.

L’abri à lire de la ville de Saint Rémy avait besoin d’une bonne rénovation après ses 5 ans de service.

Garder un lieu comme l’abri à lire du Pont Paron en bon état, c’était incontournable afin que les mordus de livres puissent prendre ou déposer les ouvrages dans un cadre agréable. La rénovation a été confiée, par la municipalité de la commune de St Rémy, à Gallane, une jeune artiste âgée de 24 ans, diplômée des beaux-arts de Chalon sur Saône. C’est en vidéos, photos et son à l’Ecole Média Art qu’elle a fait ses études. Ce projet entre l’EMA et la ville de St Rémy a été reporté plusieurs fois à cause des conditions sanitaires. Actuellement Gallane est animatrice radio dans une association à Caen.

L’abri à lire a été repeint à l’intérieur comme à l’extérieur suite à une bonne opération de nettoyage et de réparations. Ces travaux étaient nécessaires après les outrages du temps. 3 étagères servent aux livres, un petit banc pour s’asseoir le cas échéant, 1 tableau avec une photo de fauteuil et 1 autre avec une photo de canapé. Ce choix, fait en lien avec les habitants, est le symbole même d’une certaine quiétude où confortablement installé avec un livre, on se laisse à penser, à imaginer…

C.Cléaux