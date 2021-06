VIOLENT ORAGE - C'est reparti pour un tour ce lundi après-midi

L'ouest du département est frappé actuellement jusqu'au Couchois par un violent orage.

Des torrents de pluie s'abattent actuellement sur une partie de la Saône et Loire, avec des orages réguliers. Des précipitations en force sur le bassin minier, la Dheune et le Couchois jusqu'aux portes de la Côte Chalonnaise. Par endroits, des grêlons ont été signalés comme par exemple à Rancy entre Cuisery et Louhans. Un épiside annoncé par Météo France qui devrait être le dernier avant une petite accalmie.