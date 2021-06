Dans la fraîcheur matinale...

Expérience sonore et chorégraphique dans le Parc du Conservatoire du Grand Chalon à 7H30 ! Le photoreportage d'Info Chalon.

Samedi matin à 7H30 et dimanche à 8H, dans le cadre des événements organisés autour du 25e anniversaire du bâtiment du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, le public a, malgré une heure plutôt matinale pour un week-end, répondu présent et a joué le jeu en étant vêtu d'au moins un élément blanc comme la Cie LLE et les artistes enseignants et étudiants du CRR présents pour l'occasion. Ce spectacle intitulé 'Là où se loge la musique' a été suivi d'un petit déjeuner offert.

CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon