AVIS DE DECES - Madame Andrée MIOT née LABORDE

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacques, Jean-Claude et Christine, ses enfants et ses belles-filles ;

Séverine, Stéphane, Maxence, Sandrine, Muriel, et Renald, ses petits-enfants ;

ses 9 arrière-petits-enfants ;

Marc Lacroix ;

Henriette Maire, sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée MIOT

née LABORDE

survenu le 20 juin 2021,

à l'âge de 93 ans

Ses obsèques religieuses se dérouleront vendredi 25 juin 2021, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Andrée repose à la Chambre Funéraire Roc Eclerc.

Elle a rejoint

Robert

son mari et

Michel

son fils