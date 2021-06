'Bien Parado', Collectif La Méandre et Cie Fernweh

Un duo danse-musique électro en espace public qui n'a pas laissé les spectateurs indifférents.

Programmé durant deux jours (les 19 et 20 juin) dans le cadre des événements organisés pour fêter le 25e anniversaire du bâtiment du Conservatoire du Grand Chalon, le spectacle 'Bien Parado' a retenu toute l'attention d'Info-Chalon et du public séduits par la représentation de Jane Fournier (Chorégraphe et interprète) et de l'artiste-musicien Cédric Froin (Composition musique live).