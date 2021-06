Première réunion des bénévoles de la randonnée « Le Rêve de Marie Dream »

Sylvie et Didier Garopin, n'ont pas caché leur plaisir de retrouver les bénévoles, qui œuvrent sans compter pour la réussite de cette randonnée, dont la 4ème édition se déroulera le 12 septembre.

Plus de la moitié des bénévoles habituels, plus quelques nouveaux, se sont retrouvés vendredi soir dans la Parc givrotin Georges Laporte, à l'invitation de Sylvie et Didier Garopin, respectivement trésorière et Président, de l'association « Le Rêve de Marie Dream ».

Ils ont crée cette association en 2016, après la disparation de leur fille Marie, qui a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique.

Depuis, ils ne cessent de se battre pour mobiliser les gens autour des cancers pédiatriques, en poursuivant deux objectifs : apporter des fonds à la recherche contre cette maladie, et améliorer les conditions de vie des jeunes malades, pendant et après la période de traitement.

Le but de cette réunion était d'informer les bénévoles des nouveautés de cette édition 2021, mais aussi « de revoir les gens en vrai ». Et vu les sourires affichés par les participants, inutile de dire que ce dernier objectif a été largement atteint !

Concrètement, ce qu'on appelle communément «la randonnée » , comprend en fait 3 parcours : 20 km, 12 km et 6 km avec sur ce dernier, la participation à une chasse aux trésors, plus un rallye promenade de 3 km.

Ce dernier, intitulé « Le secret des Fontaines » remplacera l'habituelle marche de 3 kilomètres, qui avait connu quelques problèmes en 2019.

A ce propos, Didier Garopin a tenu à remercier la municipalité givrotine, qui était représentée vendredi soir par Marie-Noelle Le Carrer, Adjointe en charge de la Vie associative et culturelle. pour son soutien, qui « a contribué à pérenniser la manifestation ».

Cette aide a notamment permis à l'association de définir le nouveau tracé des randonnées, qui se dérouleront à 99% en domaine public, en obtenant l'accord des viticulteurs, qui exploitent les quelques parcelles de vignes, qui seront traversées.

Sylvie et Didier Garopin ont terminé par des remerciement appuyés aux bénévoles, « sans qui rien ne serait possible » et ont rappelé aux participants qu'une prochaine réunion aura lieu le 3 septembre à 19 heures, au parc Oppenheim de Givry.

Inscription à la randonnée et renseignements complémentaires sur le site le l'association https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/les-parcours-2021.html