DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - Christine Laoues, Sébastien Lagoutte, Isabelle GANDON et Arnaud BARRAS remercient leurs 1734 électeurs

Nous remercions les 1734 électeurs et électrices du canton de Chalon 2 qui nous ont fait confiance pour cette élection départementale.



Nous prenons acte de la victoire d’Amelle Deschamps et de Jean-Vianney Guigue, que nous

félicitons. Leur victoire est cependant bien relative tant l'abstention a été très élevée : près de 63 % des électeurs et des électrices du canton de Chalon 2 ne se sont sont pas déplacés pour voter.

Malgré ce résultat, nous sommes fiers du travail accompli tant par notre quatuor que par tous nos militants et nos militantes qui nous ont relayés sur le terrain et que nous remercions chaleureusement ! Nous avons posé les bases solides d’une union de gauche écologique que nous comptons faire prospérer dans les semaines, les mois et les années à venir !



Au delà de notre canton, nous notons que l'abstention est la grande gagnante de ces élections départementale et régionale. Elle ne cesse de croître depuis quelques années. Ce phénomène nous interroge, et devrait interroger les élus majoritaires en place. Il est urgent de réconcilier les françaises et les français avec la chose politique, sans quoi notre démocratie se réduirait à une coquille vide.



Conformément à notre engagement lors de la campagne électorale, nous poursuivrons notre combat pour l'écologie, la solidarité, la justice sociale, et bien entendu la démocratie. Nous souhaitons l'implication de nos concitoyens et concitoyennes dans les politiques locales.

Nous resterons vigilants sur la politique menée par les représentants de notre canton au Conseil Départemental et ne manquerons pas de les interpeller régulièrement sur les projets ou décisions qu'ils seront amenés à prendre.



Christine Laoues, Sébastien Lagoutte, Isabelle GANDON et Arnaud BARRAS