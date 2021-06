EDA Chalon Battle

Après deux éditions 100% breakdance, toutes les danses hip-hop seront à l'honneur cette année (Break, Popping, Locking, New Style, House, Krump...), dans ce nouveau Battle 4vs4 All Style, réunissant des équipes mixtes parmi les meilleures de France.

Nos deux speakers Skeezo et Yuval, présents aux précédentes éditions seront de nouveau réunis pour animer ensemble cette édition. Après BBoy Nasso et son crew Last Squad, devenu depuis champion du monde, qui seront les prochains vainqueurs ? L'événement Hip-Hop de cet été à ne pas rater !

https://www.espace-des-arts.com

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Julien Piffaut