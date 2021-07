Babette répond à la coiffeuse chalonnaise sur la COVID et la crise sanitaire

Une fidèle d'info-chalon.com a souhaité répondre à la coiffeuse chalonnaise qui s'exprimait ce jeudi matin dans nos colonnes.

Madame,

Super virologue et professeur super diplômée et super statisticienne Avez vous appris à naviguer sur internet ?Je pense que vous n’avez pas lu les bons sites et à toutes fins utiles je vous donne le site de L’Oms:

https://www.who.int › ...Organisation mondiale de la santé

J’espère que cette fois ci vous lirez avec attention les recommandations de cette organisation. Voici également le site de l’Insee :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349

Je vous engage également à lire les statistiques.

Et une chose encore écrivez donc ces remarques à notre Ministre Monsieur Olivier Veran directement vous aurez peut -être plus de poids !!!!!

Quand à moi avec le demi lobe de foie qui me reste (j’en ai de la chance) mon insuffisance rénale débutante et ma maladie congénitale orpheline je suis « bien contente » (et oui je peux aussi me prendre pour CELINE D) d’être vaccinée.

Et je suis heureuse de servir de cobaye pour ceux qui attendent très courageusement que les autres fassent preuve de civisme.

NB je suis fière d’être gauloise mais moi je n’ai pas autours de moi l’emballage bleu .Il est bleu blanc rouge.

Je vous souhaite Chère Madame de rester en bonne santé.

Babette