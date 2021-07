CORONAVIRUS : «Une épidémie dans l’épidémie» avec le variant delta en Bourgogne-Franche-Comté

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 2 juillet 2021 :





COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Le variant delta se propage : vacciner vite et plus !



De nouveaux clusters ont été identifiés ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, où le variant delta continue de se propager. A la veille des congés d’été, l’ARS appelle les hésitants à franchir le pas de la vaccination. Leur mobilisation est déterminante pour tenir éloigné le risque d’une reprise épidémique.



Jura, Doubs, Haute-Saône : la liste des clusters identifiés s’est encore allongée ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté. Point commun : la mutation L452R du virus, évocatrice du variant delta, dont le potentiel de contagiosité fait peser le risque d’une quatrième vague épidémique.



La part de cette mutation a plus que doublé en une semaine dans la région, pour s’établir autour de 34% des tests positifs, atteignant même jusqu’à 68% dans le Jura.





Deux injections



Dans ce contexte, il est plus que temps de se faire vacciner, en se rendant dans un centre de vaccination près de chez soi ou en se rapprochant de son professionnel de santé, le vaccin Pfizer étant dès à présent disponible dans le circuit de ville.

La démarche vaccinale est facile et rapide, d’autant que pour mémoire, le délai entre deux injections a été assoupli (il est de 21 à 49 jours). L’ARS rappelle à ce titre que deux doses sont nécessaires pour une couverture vaccinale efficace (une seule dose si la personne a déjà eu la COVID depuis plus de 2 mois).



Fin de la période d’examens pour les plus jeunes, congés des scolaires et des actifs ... Il est temps de saisir sa chance de passer un été serein et d’envisager une rentrée immunisée.

L’effort notable de la population de la région (près de 52% a désormais reçu au moins une première injection) reste à poursuivre et à amplifier, en particulier chez les 18 - 49 ans, dont la couverture vaccinale demeure inférieure à 50%.



Sur 105 000 doses allouées aux centres des 8 départements cette semaine, seules 45 000 ont trouvé preneurs, c’est dire si la marge de progression est forte !









Un recul en trompe-l’œil



S’agissant de la circulation épidémique globale, l’incidence en population générale reste en recul et inférieure au seuil d’alerte, de même que le taux de positivité des tests.

Cette baisse doit être interprétée avec prudence puisqu’elle masque en réalité une épidémie dans l’épidémie, déjà très dynamique : celle du variant delta.



Encore plus de 350 patients sont hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté, dont une trentaine en soins critiques.?Chaque habitant a sa part de responsabilité pour que ces chiffres ne repartent plus à la hausse.

Depuis 16 mois, dans la région, le coronavirus a entraîné 4 835 décès en établissements de santé ; 2 296 en établissements médico-sociaux.