Comme une ballade irlandaise avec Ailsa Craig au Port-Villiers

Dimanche soir, le duo de musique celtique Ailsa Craig était en concert au Port-Villiers. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.

Tirant son nom de la forme anglicisée du gaélique écossais Aillse Creag qui signifie «Rocher d'Élisabeth», Ailsa Craig est une petite île située dans le Firth of Clyde, un bras de mer de l'Océan Atlantique, dans le détroit qui sépare l'Écosse de l'Irlande.



Depuis la fin de l'exploitation de son granit, qui pour un temps a été extrait et expédié sur le continent où il était façonné et poli pour la fabrication des pierres de curling, au début des années 1970 et l'automatisation de son phare en 1990, ce marilyn est inhabité, devenant de facto un sanctuaire pour oiseaux marins comme les macareux et de très nombreux fous de Bassan qui choisissent l'île comme lieu de nidification.



Ailsa Craig est également le nom du duo Chalonnais de musique celtique formé par Isabelle et Jeff, qui a séjourné neuf ans en Écosse.



De la verte Irlande aux côtes de Bretagne en passant par les Highlands d'Écosse, Ailsa Craig propose un voyage musical au sein de toutes les nations celtiques, puisant dans le répertoire de grands noms comme Tri Yann, The Chieftains, ou Alan Stivell, pour ne citer qu'eux.



Dans le cadre de la Saône en guinguettes, Ailsa Craig a donné un concert ce samedi 3 juillet à 20 heures 30, au Port-Villiers.



Leur musique rythmée et enlevée ainsi que leurs chants ont su ravir le public venu nombreux, aussi bien le curieux que l'averti.



Ce lundi 5 juillet à 20 heures 30, c'est au tour de Cha' (world music) de donner un concert au Port-Villiers.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati