Neuf trous et vingt-deux donnes pour les participants au challenge de golf-bridge de Bourgogne-Franche-Comté

Le challenge de golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté s’est arrêté à Chalon. Rassemblant une vingtaine de participants en cette année inédite.

En ce dernier jour de juin la manche chalonnaise du challenge de golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté n’a pas connu son succès de participation habituel. On était loin de la cinquantaine de joueurs de 2018, voire de la quarantaine de 2019. Ils n’étaient précisément que vingt-deux. Une participation bien moyenne due en grande partie aux conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020. Si la plus forte représentation était bien évidemment chalonnaise on notait également des golfeurs-bridgeurs venus de Côte-d’Or et du Jura.

De beaux vainqueurs

Seulement onze équipes de deux. Ce qui n’a pas empêché une bonne ambiance de régner tout au long de la journée, malgré la pluie en matinée.Tant sur les greens du Golf de la Roseraie, où elles ont disputé le matin un scramble à 2 sur 9 trous, que sous le chapiteau mis à disposition par l’AS Golf, où elles se sont retrouvées l’après-midi pour un tournoi de bridge en 22 donnes. Les deux épreuves ont couronné de beaux vainqueurs, dont le succès ne souffre d’aucune contestation, puisque les gagnants se sont imposés aussi bien en brut qu’en net. Il s’agit de Martine Dubreuil et de Pascale Simon Affre en golf et de Roger Lonchamp et de Gilles Patin en bridge.

Le Dijonnais Alain Moreux en tête



Cette saison le challenge de golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté se déroule en dix manches mais seuls les six meilleurs résultats seront pris en compte. A l’issue de la manche chalonnaise, la troisième de l’édition 2021, la première place du classement provisoire est occupée, tant en brut qu’en net, par Alain Moreux devant Francis Meunier, Christian Rouyer et Claude Gerber, la victoire finale devant normalement se jouer entre ces quatre hommes.

Une fois encore c’est Amplifon qui sponsorisait la compétition toujours organisée à Chalon par Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen. Présent dès les 8 heures pour accueillir les participants avec café et viennoiseries, Quentin Jaboulet, responsable des centres Amplifon de Chalon, Beaune et Nuits-Saint-Georges, était de retour en fin d’après-midi pour récompenser les joueurs, avant de leur donner rendez-vous lundi 13 septembre à La Chassagne, mardi 28 septembre au Château de Chailly, lundi 4 octobre à Beaune-Levernois et lundi 11 octobre au golf de Dijon Norges. La célèbre marque d’appareillage auditif étant à nouveau partenaire des quatre manches.

Les résultats



Golf

Brut : 1. Martine Dubreuil - Pascale Simon Affre 16, 2. Brigitte Meslin - Philippe Marc 16, 3. Annie Poinard - Alain Moreux 14.

Net : 1. Martine Dubreuil - Pascale Simon Affre 20, 2. Brigitte Meslin - Philippe Marc 19, 3. Annie Poinard - Alain Moreux 17.

Bridge

Brut : 1. Roger Lonchamp - Gilles Patin 66,88%, 2. Francis Meunier - Christian Chastin 57,50%, 3. Brigitte Meslin - Philippe Marc 54,37%.

Net : 1. Roger Lonchamp - Gilles Patin 71,88%, 2. Brigitte Meslin - Philippe Marc 66,37%, 3. Francis Meunier - Christian Chastin 62,50%.

Challenge Golf-Bridge

Brut : 1. Brigitte Meslin - Philippe Marc 45, 2. Roger Lonchamp - Gilles Patin 43, 3. Francis Meunier - Christian Chastin 43.

Net : 1. Brigitte Meslin - Philippe Marc 44, 2. Roger Lonchamp - Gilles Patin 44, 3. Martine Dubreuil - Pascale Simon Affre 41.

Classement provisoire du Challenge Golf-Bridge après trois manches

Brut : 1. Alain Moreux 119, 2. Francis Meunier 114, 3. Christian Rouyer 110, 4. Claude Gerber 94.

Net : 1. Alain Moreux 121, 2. Francis Meunier 110, 3. Christian Rouyer 108, 4. Claude Gerber 94.

Gabriel-Henri THEULOT