Rully : les véhicules anciens s’exposent...

Dimanche 18 juillet, retenez la journée : la place du Champ de foire de Rully (à 10 min de Chalon) sera dédiée aux véhicules anciens. Des plus simples aux plus mythiques, ce sont tous, sans exception, les témoins d’un autre temps. L’association « Les Roues’Yotines » vous invite à la 5e édition de ce rassemblement. Entrée gratuite pour tous : amateurs éclairés, spectateurs curieux, nostalgiques d’une époque révolue, enfants et séniors. Infochalon a rencontré Arthur Rodet et Mathieu Richard, organisateurs de l’événement.

Un rassemblement, et quel rassemblement ! De 9 h à 19 h, Rully pourra s’enorgueillir de rassembler des véhicules anciens de tout type : voitures, motos, cycles, spécimens de collection, d’exception ou vintage, tous témoins d’une époque et d’un pays.

Les deux amis, Arthur Rodet et Mathieu Richard, respectivement secrétaire et président de l’association Les Roues’Yotines, organisent leur 5e édition et, le moins qu’on puisse dire, c’est que l’événement ruyllotin prend, d’année en année, une ampleur imprévue.

Les éditions s’étoffent donc d’animations nouvelles, à mesure que grossit le nombre d’exposants et de visiteurs avec, entre autres : concert, restauration, buvette, glacier et, comme les années précédentes, des « baptêmes » ou balades gratuites sur certains véhicules anciens. Une spécificité que l’on doit à Mathieu et Arthur, deux jeunes passionnés.

Un événement qui prend de l’ampleur

2016 – Ils sont 4 Ruyllotins passionnés à oser organiser ce rassemblement : Arthur Rodet, son ami Mathieu Richard, M. Jost et M. Berthe. La 1re édition réunit environ 30 voitures, le jour de la braderie de Rully. « Très vite, on a vu la nécessité de créer une asso pour faciliter l’organisation », précise Arthur. Les Roues’Yotinesvoit le jour.

2017 – 50 voitures. C’est là qu’ont eu lieu les premières balades improvisées. « On a fait monter les gens qui louchaient devant notre voiture, pour leur faire faire un tour. C’était pas prévu du tout, se souvient Arthur Rodet, et gratuit, évidemment : on est des passionnés, donc on comprend l’envie des gens et on y répond spontanément. Une passion, ça se vit dans le partage. »

« Et puis une voiture, ajoute Mathieu Richard, ce n’est pas statique : c’est une ambiance, un bruit, une odeur. Des gens s’exclamaient, pendant la balade : “Oh ! cette odeur, ça me rappelle quand j’étais avec mon papa !“ Le bonheur des gens, ça a été le nôtre. »

« Une voiture ancienne, c’est une boite à souvenirs », conclut Arthur.

Notons, au passage, que la précédente édition a vu arriver un car de séniors, lors d’une sortie initiée par une maison de retraite. Magnifique lien intergénérationnel !

2018 : 500 véhicules ! 2019 : 750 véhicules, plus de 1 000 visiteurs. L’ampleur est telle que le rassemblement doit changer de lieu et de date : désormais, il se tiendra sur la plus grande place de Rully, le Champ de foire, l’avant-dernier week-end de juillet. Depuis les débuts, la mairie de Rully soutient cette manifestation par le prêt de salle et de matériel.

« On souhaite que l’entrée reste gratuite, comme les balades, précisent-ils. La mairie nous a toujours soutenus. » Ce qui change, c’est que, accaparés par l’organisation, Mathieu et Arthur n’ont plus le temps d’emmener les gens dans leur voiture, à leur grand regret. D’autres prennent le relais.

Dépassés par leur succès ? Pas tant que ça : la passion n’empêche pas de s’aguerrir dans l’organisation d’événements. D’année en année, l’association anticipe, encadre, fédère, étoffe… Et l’événement s’améliore comme le bon vin.

Quelques surprises ce dimanche

La journée se veut festive pour tous : food-trucks, barbier, glacier… et tout cela en musique ! Deux concerts ponctueront ce dimanche : à 11 h 30, la chanteuse AnnSOBAD reprendra des tubes et, à 15 h, place au rock avec le groupe Terreur Twist.

L’association ADN 4x4 proposera des baptêmes en véhicule tout-terrain sur un parcours sur mesure à Fontaines.

L’association Band of Jeep reconstituera un camp militaire américain de la Seconde Guerre mondiale sur la place. Pour l’anecdote, un ancien du village s’est exclamé « Mais il y en avait bien un ici, en 45 ! »

Enfin, un partenariat caritatif avec l’association givrotine Le Rêve de Marie, qui lutte contre le cancer pédiatrique. « Je suis fier de cette collaboration, précise Arthur : il nous fallait trouver un moyen pour leur offrir une occasion de sensibiliser les gens et récolter quelques dons. L’asso Le Rêve de Marie tiendra donc son stand : en échange d’une balade, qui reste gratuite, les gens pourront, s’ils le désirent, verser ce qu’ils veulent, sans minimum, pour soutenir cette cause.»

Si le geste est beau, si la journée est une belle perspective, si l’événement est encore une fois une réussite, on le doit simplement à deux amis et à ce qui les anime. Info-chalon vous reparlera très prochainement d’Arthur Rodet et Mathieu Richard. À dimanche !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Dimanche 18 juillet (9 h à 19 h)

AssociationLes Roues’Yotines

5e Rassemblement de véhicules anciens-Expo-Concert

Entrée gratuite

Place du Champ de Foire – Rully (71150)

Renseignements :

Mathieu : 06 25 81 80 96

Arthur : 06 01 46 12 84

Mail : [email protected]

Facebook : lesrouesyotines