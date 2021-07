Carnet blanc : Félicitations à Ilyes et Rkaya!

Ils se sont unis par les liens sacrés du mariage

C'est très entourés qu'Ilyes Aaali et Rkaya Sahtout, tous deux Chalonnais d'origine et domiciliés à Lyon, ont célébré leur union ce samedi 10 juillet 2021 à 11 heures 40 à la mairie de Chalon-sur-Saône.



Entourés de leurs témoins, Youssef et Mostapha Aali pour le mari et Mourad et Rihab Sahtout pour la mariée, ils ont scellé leur mariage devant l'adjoint au maire, Maxime Ravenet.



Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l'échange des consentements et la remise des alliances, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.



L'adjoint a ensuite remis aux jeunes mariés un cadeau de la Ville.



C'est dans la joie que les familles d'Ilyes et Rkaya ont ensuite entraîné leurs nombreux invités à poursuivre les réjouissances à la salle des fêtes de Champforgeuil.



Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati