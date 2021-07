Félicitations à Mélanie et Waeïl

Mélanie Calandre et Waeïl Hafdhaoui se sont dit oui ce samedi 10 juillet 2021 devant Monsieur le Maire de Châtenoy le Royal, en présence de leurs familles et leurs amis.

Vincent Bergeret maire de la ville, officier d’état civil, a uni par les liens du mariage :

Mélanie Calandre, née le 21 Août 1989 à Auxerre (89), domiciliée à Dijon (21), fille de Serge Calandre et de Corinne, Nathalie, Nicole Boursin,

Et:

Waeïl Hafdhaoui né le 28 Janvier 1987 à Chalon sur Saône (71), domicilié à Dijon (21) fils de Mohamed Hafdhaoui et de Zohra Ettis.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, Vincent Bergeret a procédé à l’échange des consentements entre Mélanie et Waeïl en présence de leurs témoins Cédric Khorchani ; Afia Hafdhaoui ; Karell, Coralie Géray et Marine, Roselyne Aurore Dias Dos Santos épouse Constantin. Les jeunes mariés, Vincent Bergeret maire de la ville et les témoins ont signé le registre de mariage. Les jeunes époux ont ensuite échangé leurs alliances, moment émouvant attendu de tous.

Les jeunes mariés étaient attendus en musique à la sortie de la mairie pour leur plus grand bonheur et celui de leurs familles et amis réunis autour d’eux pour cet heureux évènement.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux