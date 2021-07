Les soignants non vaccinés au 15 septembre «ne pourront plus travailler et ne seront plus payés»

"À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, nous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé" : @olivierveran à @ruthelkrief.



#Macron20h #VaccinationObligatoire > https://t.co/pVxruqTDtY. pic.twitter.com/9kMNWvJBnO