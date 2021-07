Violente perte de contrôle pour un motard à Lessard le National

L'accident est survenu peu avant 19h ce dimanche soir juste avant le bois en direction de Virey le Grand. Selon les premières constatations, le motard est seul en cause. Une perte de contrôle entrainant une sortie de route et une douzaine de sapeurs-pompiers mobilisée sur l'accident. Blessé à l'épaule et au genou, le motard a été pris en charge vers les urgences du centre hospitalier.