AVIS DE DECES - Madame Andrée-Gabrielle LARDY née LABORDE

CHALON-SUR-SAÔNE



Ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire du décès de

Madame Andrée-Gabrielle LARDY

née LABORDE

survenu à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse se tiendra vendredi 23 juillet 2021, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

La famille tient à remercier les EHPAD de Varennes-le-Grand et Roger Lagrange à Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.