Un restaurant syrien éphémère Rue aux Fèvres

Le traiteur Fouad Alsoufi vient d'ouvrir son premier restaurant éphémère autour de la cuisine syrienne au cœur de Chalon-sur-Saône. À l'occasion de Chalon dans la Rue, pendant cinq jours seulement, depuis mercredi 21 juillet, les festivaliers peuvent ainsi savourer de délicieux falafels et d'autres spécialités orientales, que certains ont eu la primeur au Pixelles Pintxos en juin. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion de Chalon dans la Rue, Fouad Alsoufi a ouvert, depuis hier, mercredi 21 juillet 2021, et pendant encore quatre jours, un restaurant proposant toute une gamme de spécialités de la cuisine syrienne et levantine, comme les falafels, du taboulé, du baba ghanoush, des fatayer ou en dessert, un délicieux maamoul aux dattes ou un gâteau aux pistaches.



Formant avec la cuisine libanaise les deux faces d'une même pièce, la cuisine syrienne comprend toutefois plus de recettes végétariennes que sa cousine libanaise, pourtant déjà très végétale.



Après la semaine syrienne, au Pixelles Pintxos, le bistrot de tapas et pintxos de Claire Garcia-Large, Place du Théâtre, en juin, ce restaurant éphémère permet aux festivaliers, aux amateurs de cuisines du monde et aux locaux de découvrir une cuisine végétarienne pleine de saveurs et de fraîcheur, idéale en cette période estivale.



L'opération se termine dimanche soir... mais vous pouvez retrouver Fouad au Bastion Sainte-Marie du 7 au 22 août, dans le cadre de la Saône en guinguettes.

Infos pratiques :



Adresse :



Alsoufi traiteur syrien

11 Rue aux Fèvres

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

De 14 heures à 1 heure du matin

Contact :

Tél. : 07.80.31.77.82

Page Facebook : Alsoufi Traiteur Syrien

Instagram : fouad.alsoufi

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Internet : www. cuisinesyriennechalon71.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati