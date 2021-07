AVIS DE DECES - Monsieur Christian PHILIPPET

SAINT-MARCEL



Marinette, son épouse ;

Sébastien et Carole,

Carine et Stéphane,

Mickaël et Maude,

ses enfants ;

Sacha, Evan, Nolan, Célia, Mayleen, Noane, Nina,

ses petits-enfants ;

Daniel, son frère ;

Thérèse, sa tante ;

Ginette et André (†) Gaudillière ,

ses beaux-parents ;

ses beaux-frères et belles-soeurs ;

les familles Philippet, Gaudillière, Ronget parentes et alliées ;

ses amis ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Christian PHILIPPET

survenu à l'âge de 65 ans.

Un hommage lui sera rendu le mercredi 28 juillet à 13h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey dans l'intimité familiale.

Christian repose à la chambre funéraire de St-Marcel.

Ni plaques, ni fleurs, seulement un don au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie le Personnel du service SSR de l'Hôpital privé Sainte-Marie pour son dévouement ainsi que toute les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

ses parents