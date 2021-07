L'ARS lance l'opération «un EHPAD : un contrat aidé»

L’employeur bénéficiera d’aides de l’Etat et un appui à la recherche de candidat. Le salarié profitera d’un tremplin vers un emploi durable et un projet professionnel accompagné au sein de la structure.

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 28 juillet 2021 :

Nous sommes alertés par les tensions importantes en termes de personnel au sein des EHPAD, pour cet été mais également sur une période plus large.

Face aux enjeux importants de recrutement et de fidélisation des personnels dans les structures médico-sociales, nous souhaitons sensibiliser plus encore les établissements à l’intérêt de recruter des demandeurs d’emploi en contrat aidé (PEC, CIE, Emploi franc) mais également informer les demandeurs d’emploi des possibilités de recrutement dans les EHPAD.

Nous nous donnons un objectif ambitieux pour 2021 et 2022 en Bourgogne-Franche-Comté : un EHPAD = un contrat aidé !

L’employeur et le salarié y trouvent des avantages :

L’employeur bénéficie d’aides de l’Etat et un appui à la recherche de candidat.

Le salarié profite d’un tremplin vers un emploi durable et un projet professionnel accompagné au sein de la structure.

Ehpad, vous avez besoin de recruter ?

Les contrats aidés sont des dispositifs adaptés à vos besoins pour toutes les fonctions liées à l’accompagnement à la vie sociale, l’aide à la vie quotidienne (hors soins), l’animation, l’entretien des locaux, la gestion administrative, l’hôtellerie-restauration, les transports, la surveillance, la logistique.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos antennes locales de Pôle Emploi pour rechercher des candidats.

Sachez également que l’ARS et la direction régionale de Pôle emploi ont lancé conjointement cet été un questionnaire en ligne à destination des EHPAD et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD-SPASAD) en région.

Cela afin de disposer d’une vision détaillée des besoins effectifs de recrutement (personnel soignant et non soignant) et proposer, à moyen terme, des solutions adaptées aux demandes.

Objectifs du questionnaire :

Cartographier les besoins de personnel (par profil/compétences) en région à un instant T.

Proposer des candidatures en adéquation, en temps réel, selon l’avancée des retours au questionnaire, le type de compétences identifiées et l’urgence des besoins.

Nourrir la feuille de route « attractivité des métiers » en cours d’élaboration par l’ARS en partenariat avec les acteurs institutionnels de l’emploi et de la formation pour une projection d’actions à court terme.

A ce jour une centaine de répondants a déjà fait état de ses besoins : la recherche des candidats disponibles cet été est déjà en cours par les agences de Pôle emploi !

Alors n’attendez plus, votre retour est possible jusqu’au vendredi 3 septembre !

Vous n’avez pas été destinataire du questionnaire ? contactez [email protected]

Vous cherchez un emploi ?

Un projet professionnel au sein d’une structure de type EHPAD vous intéresse ?

En fonction de votre profil, vous pourriez profiter d’un contrat aidé pour un emploi dans le domaine du nettoyage, des soins d’hygiène et de confort, de la restauration, de l’animation, de l’aide à la vie sociale, du secrétariat… Il ne s’agit pas de contrats liés aux soins.

Alors n’attendez plus, rapprochez-vous de votre agence pôle emploi ou de votre mission locale !

Synthèse autour des contrats aidés et des précisions sur les aides de l’Etat versées aux employeurs