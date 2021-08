Reprise d’entrainement pour les footballeurs séniors du FC Chalon

Samuel Belorgey (entraineur de l’équipe 1) et Nicolas Jambon (entraineur de l’équipe 2), en présence du staff technique du club et quelques dirigeants avaient convié l’ensemble des effectifs séniors à se présenter à la Prairie Saint Nicolas pour la reprise d’entrainement de la nouvelle saison footbalistique 2021/22 qui se profile.

On pouvait déjà constater la forte mobilisation des joueurs séniors qui vont composer les différentes équipes séniors évoluant en R1… puisque 38 joueurs (ils seront 45 mercredi et au complet à partir de la semaine prochaine) sur 60 licenciés étaient déjà présents à 18 h 30 ce lundi pour reprendre l’entrainement physique composé d’un travail foncier avec plusieurs ateliers d’endurance sur 2000 mètres et de travail de ballon en intensité.

Lors de la causerie d’avant entrainement, il a bien sûr été évoqué les obligations que chaque joueurs doit avoir suite à la crise sanitaire, vaccinations obligatoires et pour les récalcitrants, un test PCR de moins de 48 heures avant les matchs et un test antigénique avant les entrainements.

Le FC chalon enregistre cette année 2 nouvelles recrues en provenance de Beaune, Joffrey Pillard (voir photographie) et Clément Condette (absent). Pour cette nouvelle saison le club chalonnais tentera d’évoluer au dessus du milieu de tableau dans ce championnat très relevé.

Aussi, pour démarrer au mieux cette nouvelle saison 5 grosses oppositions de matchs de préparation sont prévues : Samedi 6 août à 17 H à l’U.F.Mâconnais (Régionale 1), Mercredi 10 août à 19 H à Montceau-les-Mines (Nationale 3) samedi 14 août à 15 H à Besançon (Nationale 3), Mardi 17 août à 19 H à Saint Marcel (Régionale 2) et samedi 21 août à 17 H à Lons le Saulnier.

Quant au 1er match de reprise du championnat, il se déroulera le 4 septembre à Chalon contre le favori de la poule Cosne-sur-Loire.

J.P.B