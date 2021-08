Proximurs est de retour aux Aubépins

Proximurs permet aux jeunes Chalonnais, notamment ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, de prendre part gratuitement à des animations dans plusieurs quartiers de la ville. Depuis lundi, le dispositif a posé ses valises aux Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Porté par le Service Jeunesse, Proximurs est de retour Aubépins depuis lundi.



Et ce n'est pas la météo capricieuse qui va décourager Rachid Kassi et son équipe pour animer le quartier, de 16 heures 30 à 21 heures, et ce jusqu'au mercredi 11 août.



Ce mardi après-midi, Abdelillah Dati et d'autres membres du Ring Olympique Chalonnais étaient présents. Certes, ils n'ont pas pu sortir le ring prévu pour les démonstrations mais cela n'a pas dissuadé les plus téméraires, à l'instar du petit Rahim, de s'essayer au noble art.



Proximurs est installé entre l'école maternelle Aubépin Nord et l'école primaire Romain Rolland.



Étaient également présents, Assitan Diallo, conseillère en insertion de la Mission Locale du Chalonnais et Driss Essabar, responsable Prévention Contrôle Sûreté chez Transdev STAC.



Aujourd'hui, mercredi 4 août, au programme : cirque, danse, jeux de société, jeux en bois et sports collectifs (football, basket).



Proximurs prend aussi le chemin du quartier du Stade-Fontaine aux Loups, les 9, 10, 12 et 13 août, vers la Maison de quartier des Prés Saint-Jean, les 16, 17, 18, 19, 20 août dans un premier temps avant de revenir les 30 au 31 août, et dans la plaine de jeu du Plateau Saint-Jean, les 23, 24 et 26 août.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati