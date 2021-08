AVIS DE DECES - Madame Michèle PICARD née DRIANCOURT

MELLECEY



Caroline, Pierre, Anne,

ses enfants ;

Marie-Claire, sa sœur ;

Thomas et Juliette, Hugues, Geoffroy et Arnaud,

Victor et Sacha,

ses petits-enfants ;

la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michèle PICARD

née DRIANCOURT

survenu le 30 juillet 2021.

Les obsèques auront lieu vendredi 6 août, à 15 heures en l'église Saint-Pierre à Mellecey, suivies de l'inhumation au cimetière de Mellecey.