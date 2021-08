Un record de chaleur historique en Sicile, où le mercure a atteint 48,8 degrés.. et c'est la faute à Lucifer

Le pays vit actuellement sa semaine la plus chaude de l'été, causée par l'anticyclone Lucifer. De nombreux incendies se sont déclarés en Calabre et en Sicile.

Le précédent record datait de 1999 avec 48,5°c. Lucifer, le nom donné à l'anticyclone qui tourne sur le sud de l'Europe continue de mettre à mal le bassin Méditérranéen. On ne complte plus le nombre d'incendies et autres sur toute la bordure méditérranéenne.