Vaccination : deux après-midi sans rendez- vous à Mâcon et Paray-le-Monial

our permettre à nos concitoyens d’appréhender la rentrée en toute sérénité et pour leur éviter les files d’attentes qui pourraient se constituer en septembre, des créneaux de vaccination sans rendez-vous seront ouverts la semaine prochaine dans les centres de vaccination de Mâcon et de Paray-le-Monial.

Dates et plages horaires de la vaccination sans rendez-vous :

Ce jeudi 26 août, de 14h à 16h à Mâcon et Paray-le-Monial

Ce vendredi 27 août, de 14h à 16h à Mâcon et Paray-le-Monial

A ce jour, 75,6 % de la population de Saône-et-Loire a reçu au moins 1 dose, et 65,8 % disposent d’un schéma vaccinal complet.