Plus de 400 manifestants contre le pass sanitaire à Chalon-sur-Saône

La manifestation anti-pass sanitaire a rassemblé plus de 400 personnes à Chalon-sur-Saône, samedi 28 août. Pour les manifestants, le pass sanitaire crée une distance et des discriminations entre vaccinés et non-vaccinés. Plus de détails avec Info Chalon.

Drapeaux, slogans… Samedi 28 août, les manifestants contre l'obligation du pass sanitaire ont une nouvelle fois défilé dans les rues de Chalon-sur-Saône pour cette 7ème semaine de mobilisation.



Plus de 400, selon les organisateurs de la manifestation — 456 pour être précis d'après leur comptage au bouchon—, des chiffres corroborés par la police.



Rassemblés un peu avant 15 heures sur la place de Beaune avant de se rendre devant les portes du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, les opposants au pass sanitaire et à la vaccination estiment que ce pass crée un isolement et une fracture entre entre vaccinés et non-vaccinés. Pour eux, une partie de la population est laissée de côté.



Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 74,3% de la population de plus de 12 ans est vaccinée.



D'après de nombreuses personnes interrogées, même entre amis le sujet crée des tensions.



Les manifestants veulent instaurer un dialogue et demandent la liberté pour chacun de se faire vacciner ou non.



Après quelques prises de parole, le cortège a pris la direction des rues piétonnes pour scander son opposition au pass sanitaire imposé, selon les manifestants, par le gouvernement et sa crainte des vaccins, une mobilisation en recul pour la troisième semaine consécutive.



Le cortège a traversé la rue aux Fèvres, la place et la rue Saint-Vincent, la rue et la place du Châtelet, la rue au Change, la place de l'Hôtel de Ville, la rue Pasteur, la rue Gloriette, la rue Porte de Lyon et Grande rue Saint-Cosme avant de marquer un arrêt devant les grilles du Pôle de formation de l'UIMM Bourgogne, pour d'autres prises de paroles.



Ensuite, les manifestants se sont rendus devant l'hôpital, leur objectif.



Parmi les prochaines actions contre le pass sanitaire, le mercredi 1er septembre à 19 heures, Place de l'Hôtel de Ville, pour une terrasse libre et le samedi 4 septembre de 14 heures 30 à 17 heures 30, un rassemblement est également prévu dans le parc Georges Nouelle, avec des intervenants de Réaction19, Bonsens et le collectif Reinfo COVID.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati