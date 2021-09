La fête de la vigne revient ce week-end, dans un format « quasi normal »

Après une édition 2020, aménagée en « format Guinguettes » pour cause de COVID 19, la traditionnelle fête givrotine devrait retrouver cette année sa fête foraine, son bal du samedi soir, ses stands tenus par des associations, son marché artisanal et sa déambulation dominicale dans les rues du village.

Info-Chalon.com présente ici les spécificités de l'édition 2021, avant de publier jeudi le programme complet de la manifestation.

Le format « Guinguettes » reviendra le vendredi soir, pour lancer cette édition 2021

La formule ayant donné satisfaction en 2020, la municipalité à décidé la renouveler, en la déplaçant du samedi au vendredi soir

La piétonnisation du Centre bourg le vendredi soir permettra aux restaurants et commerces givrotins de disposer de grandes terrasses, où ils proposeront une restauration conviviale « spéciale Fête de la Vigne », avec des ambiances musicales variées, assurées par le duo pop-folk « Just married band » et « Petit Crucq », qui chante des chansons françaises.

Deux zones seront créées le temps du week-end : une avec pass sanitaire et l'autre sans

D'après Rémi Cordonnier, adjoint en charge de la vie économique et de la communication « Si le format se voudra le plus traditionnel possible, il devra néanmoins s'adapter aux contexte sanitaire complexe et évolutif, que nous connaissons. Une des conséquences sera la création de deux zones: une avec pass sanitaire et une sans. »

Et de poursuivre, « Les recommandations préfectorales imposent en effet,la création d'une zone avec pass sanitaire, pour toute animation festive organisée sur la voie publique. Et même si cela n'a pas été simple à organiser, l'équipe municipale a fait le maximum pour pouvoir maintenir ce moment fort de la vie givrotine !»

Pour éviter que les contrôles soient trop lourds et répétitifs, un bracelet distinctif sera remis aux visiteurs lors du premier contrôle. Il n'auront plus ensuite qu'à le présenter lors de toute nouvelle entrée dans la zone «pass sanitaire ».

A noter une spécificité pour le Parc Georges Laporte, qui sera en zone « pass sanitaire » pour le spectacle de samedi après-midi, mais qui redeviendra libre d'accès le dimanche, à l'occasion de la commémoration du 76ème anniversaire de la libération de Givry.

Et autre bonne nouvelle, la fête foraine comprenant moins de 30 manèges, elle pourra être située en zone « sans pass » .

Présentation de la bande dessinée « Léocadie CZYZ, héroïne givrotine », qui a été créée par l’association «Bulles de Bourgogne»

Cette bande dessinée raconte comment Léocadie CZYZ a œuvré, pour éviter que Givry connaisse les mêmes horreurs qu'Oradour sur Glane.

Cette présentation aura lieu samedi à 17h30, à l'antenne touristique et Caveau Givry Vins.

La sortie de ce livre sera accompagnée d'une exposition, dont le vernissage est prévu dimanche matin, après la commémoration de la libération de Givry.

Un feu d'artifice sera tiré samedi depuis le Parc de l’école Notre Dame de Varanges.

Ce feu d'artifice, qui devait être tiré initialement le 13 juillet depuis le stade, avait été annulé pour cause de météo défavorable.

La municipalité a décidé de le reprogrammer samedi soir et de le délocaliser dans la cour de l'école Notre Dame de Varanges, pour rajouter une animation en plein cœur de la fête.

Les feux au sol seront retirés du programme et, selon Rémi Cordonnier, l'emplacement idéal pour voir ce spectacle sera la Place d'Armes et des combattants, qui est située en dehors de la zone «pass sanitaire».