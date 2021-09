Piano solo avec Antonin Néel et présentation du trimestre à l'Arrosoir

Avec ses compositions inédites, ses standards réarrangés - voire dérangés - et ses quelques touches de piano préparé, Antonin Néel tente d'imbriquer toutes les idées qui le traversent. Toujours en recherche de nouvelles approches musicales et pianistiques, il propose dans son répertoire solo un heureux mélange de textures sonores, de rythmes impossibles, de mélodies pas si faciles et de pâte à fixe.

Entrée libre

Ouverture des portes : 16h

Concert : 17h Dimanche 12 septembre

SALLE DE CONCERT L’ARROSOIR

11, Impasse de l’Ancienne Prison – 71100 – Chalon-sur-Saône

Crédit photo : Médéric Roquesalane