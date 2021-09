34ème édition du Challenge de l'Aviron : remise des récompenses

Des récompenses ont été remises pour les catégories mixtes, femmes et hommes... mais aussi pour les meilleurs déguisements. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'issue de la 34ème édition du Challenge de l'Aviron ce dimanche 12 septembre entre 17 heures et 17 heures 30, Sidney Chouraqui, le président du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) qui organisait avec André Coupat, vice-président du CAC, cette journée destinée à faire découvrir l'aviron au plus grand nombre, a remis des récompenses aux meilleures équipes pour les catégories mixtes, femmes et hommes mais aussi pour les meilleurs déguisements, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.



C'est l'équipe «Et c'est le d'rame...» avec Sophe Haas, Aurélie Burteaux, Delphine Arias et Catherine Boyer, qui ouvrait le bal dans la catégorie femmes, suivi de l'équipe des Pépettes avec Zoé Moreau, Lou Hardy, Prune Hardy et Victoire Chouraqui, l'équipe «Usain Boat» avec Audrey Barbillot, Florence Feyeux, Marina Michaud et Hénora Page complète le tableau.



Dans la catégorie hommes, ont été récompensées les équipes «Les Fous Marins» avec Pierre-Henry Dhoutaut, Guillaume Dhoutaut, Simon Daglioca et Marin Paget, l'équipe «L'Équipe 3» avec François Coville, Guillaume Duband, Julien Dechaume et Pierre-Antoine Perrin, et l'équipe «Team Chalon Énergie 1» avec Fabien Fussi, Bertrand Lheritier, Julian Haubert et Louis Berthoux.



Et pour finir, dans la catégorie mixtes, le président du CAC a récompensé l'équipe des Dadacaso avec Sonia Moret, Damien Piffard, David Benoît et Carine Borne, l'équipe «Popopop» avec Didier Cordier, Pierre-Louis Cordier, Sylvie Cordier et Romane Cordier, ainsi que l'équipe «L'insubmersible» avec Hugo Charles, Caroline Bourdin, Loïc Prince et Mattia Isabelle Gallus.



Concernant le concours de déguisement, ce sont les Pep Pep font de l'aviron qui ont pris la première place, les Nif Naf Nouf et les Pépettes ont obtenu respectivement la 2ème et la 3ème place.



Ce fut aussi l'occasion de rappeler qu'Ethan Chouraqui a fini cette année 3ème aux Championnats du monde junior à Plovdiv (Bulgarie).



Étaient également présents, Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, et Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs.



