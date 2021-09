Chant antique contemplatif occidental au programme du concert à l’église Saint Just de Fontaines le samedi 18 septembre.

Les amis de l’église Saint Just organisent régulièrement des évènements pour collecter des fonds qui seront reversés à la fondation du patrimoine et serviront à la restauration de l’église St Just, patrimoine cher aux fontenois et fontenoises.

Ce samedi 18 septembre à 20h00, c’est un concert de chants du répertoire latin qui envahira les voutes de l’édifice par la voix de Marcel Deroche. Il interprète des chants du répertoire latin chrétien occidental de Rome et des Gaules franques, de Milan, d’Espagne. Le chant antique contemplatif occidental du haut moyen âge est communément appelé grégorien. Le répertoire interprété est surtout un chant de soliste.

Pour profiter de la belle écoute dans ce monument de plus de 700 ans, venez au concert donné par Marcel Deroche à 20h00.

Respect des consignes sanitaires, Passe sanitaire et masque obligatoires.

C.Cléaux