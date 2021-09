Autotests Covid-19 -  La Ville de Chalon déploie deux barnums en centre-ville  supervisés par des professionnels de santé

À partir du 16 septembre, la Ville de Chalon-sur-Saône déploie deux barnums où il sera possible de réaliser des autotests sous le contrôle de professionnels de santé.

La Ville de Chalon met en place deux barnums situés rue de Strasbourg (à l’angle de la place Saint-Laurent) et place du Châtelet. Sous la supervision de professionnels de santé, il sera possible de s’autotester de 18h à 21h, du jeudi au samedi.

Pour s'autotester, il convient de se munir de sa carte vitale. Les autotests supervisés sont pris en charge comme les tests antigéniques et les tests RT-PCR. En 15 minutes environ, vous serez en possession d’un pass sanitaire valable 72 h si votre test est négatif.

Pour qui ?

Toute personne sans symptômes, de plus de 18 ans n'ayant pas encore de schéma vaccinal complet ou sans certificat de guérison de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, souhaitant réaliser une activité soumise au pass sanitaire peut faire un autotest supervisé. Les personnes “cas contact” ne peuvent pas recourir à l'autotest.